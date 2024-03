Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Questo congresso ci dà la forza per fare questa campagna elettorale e la vittoria alle europee. E poi signor sindaco: chiedo anche uno stadio per la Roma. Bravo De Rossi, vero?”. Così l’ex commissario europeo Frans Timmermans, noto anche per essere tifoso della Roma, si rivolge al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al congresso del Pse alla Nuvola.