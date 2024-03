Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Un’Europa per i molti e non per i pochi, che si batte per un salario dignitoso, per una sanità e un’istruzione universali, per la giustizia climatica, per i diritti e la pace. È questa la strada tracciata oggi al congresso del Pse da Elly Schlein per l’Europa che vogliamo e per costruire anche in Italia un’alternativa possibile alla destra degli egoismi e dei nazionalismi”. Lo afferma Chiara Braga, capogruppo di Pd alla Camera.