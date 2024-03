Mo: Amnesty International, ‘discorso Sunak su manifestazioni preoccupante’

Londra, 2 mar. (Adnkronos) – “Le proteste prevalentemente pacifiche contro le atrocità di massa a Gaza non devono essere confuse con l’estremismo”. Lo ha detto Ilyas Nagdee, responsabile per la Giustizia razziale di Amnesty International Uk, commentando il discorso di ieri di Rishi Sunak, nel quale il premier britannico ha lanciato un appello diretto ai manifestanti filo-palestinesi affinché respingano i radicali e ha esortato la polizia ad assumere una posizione più dura. “La gente sta protestando a causa del numero spaventosamente alto di vittime civili a Gaza, che continua a crescere inesorabilmente, e per la mancanza di azione da parte del governo per un cessate il fuoco immediato per arginare le sofferenze insopportabili”, ha spiegato il gruppo umanitario.

“La minaccia di imporre ulteriori restrizioni al diritto delle persone a protestare pacificamente è profondamente preoccupante e suggerisce che il governo è determinato a mettere a tacere coloro che potrebbero non essere d’accordo con le sue politiche. Ciò è del tutto in linea con il caotico mosaico di leggi e gli ampi poteri di polizia che abbiamo visto introdotti negli ultimi anni – ha aggiunto Amnesty in un comunicato – Annunciando maggiori finanziamenti per il programma Prevent – ​​in cui gli stereotipi islamofobici svolgono un ruolo importante nelle denunce – il primo ministro sembra suggerire che i musulmani saranno presi di mira in questa nuova repressione del governo, che è incredibilmente preoccupante e deve essere contrastata”.