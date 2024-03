In cima ad un’onda, da dover cavalcare finché sarà possibile farlo, se non altro per non avere rimpianti. Al principio di una settimana determinante per definire quale orizzonte la attende, la Strega vuole inaugurarla andando a caccia contro il Foggia della terza vittoria consecutiva che oltre ad allungare a dieci la striscia di risultati utili di fila e a confermare l’imbattibilità nella gestione Auteri, permetterebbe al Benevento di far sentire il fiato sul collo alla Juve Stabia, riducendo momentaneamente a quattro punti il distacco sulla capolista che sarà impegnata lunedì sera nel derby casalingo con la Casertana.

