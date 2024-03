Strage Erba: avvocato generale Stato, ‘Frigerio ha detto subito è stato Olindo’

Brescia, 1 mar. (Adnkronos) – “Se veramente si vuole fare chiarezza, allora bisogna dire che è falso che Mario Frigerio non abbia parlato già il 15 dicembre. Voi lo sapete, dico ai difensori. Ve l’hanno fatto sentire in udienza. Il povero Frigerio l’ha detto subito: ‘E’ stato Olindo”. E’ uno dei passaggi dell’intervento con cui l’avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro interviene su uno dei ‘pilastri’ della strage di Erba, la testimonianza dell’unico sopravvissuto, nell’udienza di revisione in corso davanti ai giudici della corte d’Appello di Brescia dopo la richiesta di ‘riaprire’ il caso da parte della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definita all’ergastolo per il quadruplice omicidio dell’11 dicembre 2006.