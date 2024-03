Potenza: Bicchielli (Nm), ‘città dei Giovani è straordinario risultato’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Potenza la città italiana dei Giovani 2024, uno strepitoso risultato frutto dell’importante lavoro portato avanti dall’assessore alle Politiche Giovanili di Potenza, Vittoria Rotunno, esponente di Noi Moderati”. Così Pino Bicchielli, vice presidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati e responsabile nazionale degli enti locali per il partito dopo l’annuncio da parte del presidente del Consiglio nazionale dei giovani Maria Cristina Pisani e dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

“Come Noi Moderati siamo orgogliosi di questa notizia, conosciamo l’impegno e il lavoro svolto dal nostro assessore Rotunno che, fin dal suo insediamento, non si è mai risparmiata mettendo al centro dell’agenda politica locale il ruolo dei giovani e i loro bisogni, conquistando un ambito risultato – ha aggiunto il deputato Bicchielli – I nostri migliori auguri alla città di Potenza affinché questo traguardo possa essere il primo di una serie di conquiste. Noi Moderati ha sempre messo al centro del suo impegno politico i giovani, valorizzandoli al massimo perché sono loro il nostro futuro ed è da loro che dobbiamo partire per formare le future classi dirigenti. L’assessorato alle Politiche Giovanili del capoluogo della Basilicata né è la dimostrazione”.