Pizzarotti: in fase di finalizzazione ponte ‘La Joya’ in Perù

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – E’ giunta alla fase conclusiva la realizzazione in Perù del ponte ‘La Joya’, opera dell’impresa Pizzarotti, la stessa che si è aggiudicata la commessa da 81 milioni di euro per la costruzione della pista da bob a Cortina per le Olimpiadi del 2026.

Realizzato in collaborazione con Cimolai Group, il ponte si trova a pochi chilometri da Arequipa, la seconda città del Paese latinoamericano e rappresenta il fondamentale completamento dell’autostrada che collega le città di Arequipa a La Joya.

L’opera sarà composta da una struttura ad arco in acciaio, con una lunghezza totale di 371 metri dei quali 175 relativi all’estensione dell’arco. La piattaforma stradale sarà costituita da 4 corsie di marcia sulle quali si stima un transito di 2500 veicoli al giorno.