Imprese: arriva a Milano Creative Women Platform, creatività e impresa femminile

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Sbarcata in Italia la Creative Women Platform (Cwp), piattaforma di networking di alto profilo, presente oggi in 40 Paesi, ideata nel 2016 dalla pianista pluripremiata Olga Balakleets, con l’obiettivo di motivare e ispirare le donne di ogni ceto sociale ad avviare e ampliare le loro attività, trovando un equilibrio in una vita sempre più frenetica. Il primo evento italiano di Cwp, che anticipa la soirée all star del 17 marzo al London Coliseum, si è svolto ieri a Milano, a Palazzo Visconti, dove si sono alternate le migliori menti del mondo della cultura, finanza, scienza, politica, impresa e arte per condividere esperienze professionali e aprire la mente a nuove prospettive.

Obiettivo dell’incontro milanese è creare collaborazioni più significative tra la rete internazionale di Creative Women Platform e il mondo dell’imprenditoria italiana. Business e arte insieme, dunque, per far nascere idee nuove dall’unione di fantasia e concretezza, considerando la creatività come strumento vitale per gli affari, essenziale per affrontare sfide e creare imprese migliori. La giornata di ieri è stata condotta dalla fondatrice di Cwp, Olga Balakleets, founder di Ballet Icons e imprenditrice con un’esperienza che va da ruoli di consulenza governativa, contribuendo allo sviluppo e al perfezionamento dei programmi culturali e filantropici di varie nazioni, da Avel Lenttan, imprenditrice di origine slovena, milanese di adozione, nonché board member di Cwp dal 2016, e Ilenia Lombardi, avvocato internazionale, imprenditrice, board member e chair Cwp.

Il programma ha visto anche la partecipazione di artisti pluripremiati in diversi generi, tra cui etoile della Scala Nicoletta Manni, il primo ballerino del teatro alla Scala Timofej Andrijashenko e il violoncellista Denis Shapovalov. Special guest della serata la cantante e interprete Vanessa Mini.