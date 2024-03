Fi: Occhiuto, ‘Tajani prossimo premier? Potrebbe, ha stupito tutti’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Tajani è l’uomo giusto al momento giusto. Noi siamo in mezzo tra Salvini e Meloni da un lato e la Schlein dall’altro. E in tutto questo spazio c’è Antonio Tajani che lo presidia”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria e vice segretario di Forza Italia.

“Tajani prossimo premier? Potrebbe, ha stupito tutti quanti, un po’ come Giorgia Meloni. Anche quelli che erano consapevoli delle capacità della premier, sono rimasti stupiti perché è stata ancor più brava di come ci si immaginasse. E Tajani ha stupito anche tanti all’interno di Forza Italia, perché quasi tutti scommettevano sulla nostra fine e invece è riuscito a governare il partito senza farlo litigare ma sempre con grande equilibrio e grande saggezza”, ha concluso.