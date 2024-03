Europee: Faraone, ‘da Calenda crociata contro Italia viva, pensa solo a se stesso’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Noi di Italia viva non abbiamo paura di una corsa solitaria alle Europee, siamo attrezzati per farlo. Quando decidiamo con coraggio di metterci la faccia dimostriamo che c’è consenso nei confronti delle nostre idee”. Lo ha affermato Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, ai microfoni di Radio InBlu.

“Tuttavia, ci stiamo sforzando di unire tutte le forze che fanno parte della casa europea -ha aggiunto- per poter portare quanti più riformisti possibile a Strasburgo. Davanti all’appello all’unità di Più Europa, però, c’è chi, come Italia viva, ha risposto di sì, senza alcun veto, mentre dall’altra parte Calenda dice ‘sì ma non con Italia viva’ e continua con la sua crociata personale contro di noi. Sono sicuro che alla fine gli elettori sapranno scegliere tra chi ha cercato fino all’ultimo di unire i riformisti e chi ha dimostrato di pensare solo a se stesso”.