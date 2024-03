Cortei: Boschi, ‘Mattarella unisce Paese, Meloni cerca di dividerlo’**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Nessuno vuole fare processi sommari alle forze dell’ordine ma non sono ammissibili nemmeno manganellate sommarie. Io credo che le parole del presidente Mattarella siano state sagge e volte a unire il paese e non a dividere come sta cercando di fare la presidente Meloni”. Così Maria Elena Boschi di Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione sulle vicende di Pisa e Firenze, ieri al centro dell’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in Parlamento.

“Sostegno senza dubbio alle forze dell’ordine ma noi dobbiamo dire ai nostri figli di poterci affidare alle persone in divisa come è sempre avvenuto sentendoci protetti, come è sempre avvenuto, e non avendo paura”.