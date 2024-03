Conti pubblici: Conte su dati Istat, ‘sconfessate frottole di Meloni e Giorgetti’**

Roma, 1 mar. – (Adnkronos) – “Purtroppo l’Istat oggi conferma che Meloni nel 2023 ha risprofondato il Paese nella crescita da zero virgola, mentre ha rivisto al rialzo il biennio precedente, che grazie alle nostre politiche ha visto il Paese crescere oltre il 12%. E al ministro Giorgetti, che riparte con la nenia del Superbonus, facciamo notare che l’Istat stesso ha certificato che nei tre anni dell’agevolazione il debito in rapporto al Pil è sceso di oltre 17 punti. Basta raccontare frottole per nascondere i propri fallimenti economici!”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte.