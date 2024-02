Una raccolta fondi per promuovere una manifestazione finalizzata a sensibilizzare sul fenomeno dei furti. E che si dovrebbe andare a sviluppare nel mese di Marzo nello spazio del campo sportivo di Montesarchio. Peccato che di questa manifestazione, però, non sappia nulla nessuno né tantomeno vi sarebbe stata alcuna autorizzazione da parte di Ente che fosse in tal senso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia