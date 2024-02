Milano: piantati in giardino erp Calvairate alberi Natale riconsegnati a farmers’ market

Milano, 29 feb. (Adnkronos) – Sono stati ripiantati in un’area verde di Milano gli abeti che, dopo le festività natalizie, i clienti del mercato agricolo di Porta Romana hanno riconsegnato a Campagna Amica per non farli morire. Lo annuncia la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione della consegna degli alberi all’associazione Comitato quartieri case popolari Calvairate-Molise-Ponti.

Una decina di abeti che erano stati venduti prima delle feste di fine anno al farmers’ market di via Friuli e che successivamente erano stati riconsegnati a Campagna Amica, sono stati portati al civico 1 di via degli Etruschi nel capoluogo lombardo, dove ha sede il Comitato quartieri e dove sono stati messi a dimora nel giardino delle case popolari.

Gli alberi, precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, sono stati consegnati a Grazia Casagrande del Comitato da Marcello Doniselli, vice presidente della Coldiretti interprovinciale e titolare dei vivai Progetto Verde di Baranzate: “Ringraziamo i consumatori del mercato di Porta Romana per la sensibilità che hanno dimostrato riportando al mercato gli abeti -afferma Doniselli- e ringraziamo l’associazione di Calvairate-Molise-Ponti per la disponibilità a piantumare gli alberi nel loro bel giardino interno. E’ la conferma della sostenibilità della scelta di puntare su abeti naturali e non di plastica per le feste”.