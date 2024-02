Messina: Piccolotti (Avs), ‘domande vietate all’Università? Interrogazione a governo’

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Pare che all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università di Messina, svoltosi nei giorni scorsi – ateneo che esce dalla nota vicenda dei rimborsi e delle spese plurimilionarie del precedente rettore costretto alle dimissioni dopo un’inchiesta giornalistica – sia stato chiesto di non fare domande ‘scomode’ proprio su questo argomento. Una tesi alquanto bizzarra, sbagliata e assolutamente inopportuna per un luogo della formazione come l’istituzione universitaria, che dovrebbe essere un baluardo della libertà”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti, esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra.

Proprio nei giorni scorsi “la Camera dei deputati – prosegue la parlamentare rosso-verde della Commissione cultura di Montecitorio – ha affrontato il tema della libertà d’informazione, ed è evidente che in questo Paese si moltiplicano episodi che non dovrebbero accadere. Presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo perché si faccia luce sulla vicenda e perché sia garantita, sempre e comunque, quella libertà di stampa che fa forte una democrazia”, annuncia Piccolotti.