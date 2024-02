Elezioni: Fidanza (Fdi), ‘se Europa va a destra, Italia più forte’

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Cento giorni alle Elezioni europee: inizia oggi il conto alla rovescia prima del voto dell’8 e 9 giugno, quando finalmente avremo tutti insieme la possibilità di mandare a casa la sinistra e cambiare finalmente rotta ad un’Europa in tempesta”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

“In questi cento giorni racconteremo l’Europa che vogliamo costruire: un’Europa sovrana, identitaria e conservatrice, che crede nella libertà, nel lavoro e nella famiglia. Un’Europa che difenda chi produce e la competitività delle aziende, perché non ci arrendiamo alla decrescita infelice e alla desertificazione produttiva di Timmermans e dei gretini; un’Europa che difenda le proprie eccellenze e accorcia le catene del valore, per non dover più dipendere dalla Cina proprio oggi che stiamo cercando di smettere di dipendere dalla Russia. Un’Europa che contrasti con forza l’immigrazione irregolare e sia capace di difendere i propri cittadini dai nemici esterni. Un’Europa in cui l’Italia finalmente è tornata a contare come merita. Perché – conclude Fidanza – se l’Europa va a destra, l’Italia di Giorgia Meloni sarà ancora più forte”.