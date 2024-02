Cortei: Pd, ‘c’è clima di limitazione dissenso, stupiti da silenzio Meloni su Pisa’**

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Vorrei iniziare esprimendo la solidarietà agli agenti aggrediti ieri a Torino in modo criminale. Noi siamo questi: siamo quelli che difendiamo sempre, da punti di punti di vista, le istituzioni. Lo dico perchè anche in queste ore da parte della presidente del Consiglio si chiedeva: ma chi sarà della sinistra che interverrà in solidarietà? Noi. Ma non ho sentito la stessa tensione e vicinanza da parte della presidente del Consiglio dopo i fatti di Pisa e questo mi ha molto stupito perchè quei fatti hanno colpito tutti gli italiani a prescindere dalle loro opinioni politiche. Perchè a Pisa c’erano ragazzini delle scuola superiori”. Così Matteo Mauri del Pd intervenendo in aula dopo l’informativa del ministro Matteo Piantedosi su quanto accaduto a Pisa e Firenze.

“Il tema non è la condanna della polizia ma il controllo democratico e di come viene gestito l’riodine pubblico. Questo è un pezzo di democrazia. Qui noi non accettiamo l’accusa e la strumentalizzazione che viene dalla destra, anche da parte della presidente del Consiglio e oggi dal ministro Piantedosi. Siete voi a strumentalizzare con le accuse alla sinistra. Fomenta? Ma chi fomenta? Noi parliamo di diritti non comprimibili. C’è un clima che vuole limitare il dissenso. Questa è l’idea che voi avete in testa, noi ne abbiamo tutta un’altra”.