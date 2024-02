Le osservazioni sono state, ormai, definite. Alla commissione attività produttive, presieduta da Alboino Greco, non resta che approvarle e confrontarsi con il dirigente: si va a regolamentare il commercio su area pubblica, dopo aver esaminato la bozza di Regolamento di Attuazione dello Strumento Integrato per l’Apparato Distributivo, in corso di aggiornamento. “Il SIAD – sostiene il consigliere Francesco Farese – è uno strumento che, da un lato, assolve a una funzione integrativa degli strumenti urbanistici, introducendo la disciplina di dettaglio su specifici punti inerenti alle localizzazioni commerciali, e, dall’altro, ha una capacità regolatoria tendenzialmente esaustiva, tale da contenere l’intera disciplina per la localizzazione di strutture di commercio sull’area interessata, assorbendo in sé la frammentazione della disciplina urbanistica e commerciale in atti distinti”.

