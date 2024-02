Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – Sul campo largo “siamo coerenti, non faremo mai alleanze strutturali su tutto il territorio nazionale senza mettere prima al centro i temi, come fatto in Sardegna. Renzi e Calenda, se non sono d’accordo su questo, vorrà dire che li vedremo malissimo”. Così Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, a Ztl su Radio Giornale Radio.