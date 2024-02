Auteri ha tutti al proprio posto, come ormai accade da qualche settimana. In vista dell’imminente tour de force – l’ultimo della stagione regolare – il tecnico potrà pescare nell’intero organico a sua disposizione. L’unica eccezione è rappresentata da Christian Pastina che contro il Foggia dovrà scontare un turno di squalifica: sarà costretto a fermarsi, per poi tornare subito tra gli arruolabili per la trasferta di Potenza, visto che il problema fisico accusato nel corso del match contro il Sorrento non ha lasciato strascichi.

