Abruzzo: Boccia, ‘Marsilio silente su autonomia, ha svenduto regione alla Lega’

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Mi verrebbe da dire Marco Marsilio batti un colpo sull’autonomia differenziata! Nel dibattito di questi mesi sullo scellerato ddl Spacca Italia Marsilio è scomparso, è diventato improvvisamente silente. Ha piegato la testa a Calderoli e svenduto l’Abruzzo alla Lega”. Così Francesco Boccia, Presidente dei Senatori PD, intervenendo ad Atessa (CH) ad un’iniziativa elettorale in vista delle elezioni regionali in Abruzzo.

“L’Abruzzo ha bisogno di voltare pagina, gli abruzzesi hanno bisogno di un Presidente di Regione come Luciano D’Amico che sui tavoli nazionali si batta per i loro interessi, che faccia delle battaglie per offrire servizi migliori ai cittadini su scuola, sanità, trasporti, assistenza. Non di un Presidente che sacrifica il proprio territorio per la becera propaganda di un governo che ha girato le spalle al Mezzogiorno.La verità è che Marsilio ha fallito senza appello sulle aree interne, sulla sanità, sul dimensionamento scolastico. E non mi stupisce, è l’unico caso di Presidente pendolare. Il presidente deve vivere tra la gente, negli ospedali, per capire i reali problemi e le reali esigenze dei propri concittadini”.