orsi di primo soccorso a scuola, proposta di legge che ‘può salvare vite’

Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) – Nel futuro degli studenti, dopo una lezione di latino o di matematica, anche un corso di primo soccorso. E’ la proposta di legge ‘Disposizioni concernenti l’organizzazione di corsi di primo soccorso presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado’ depositata alla Camera da Stefano Benigni, capogruppo Forza Italia in Commissione Affari sociali. La finalità è rendere obbligatorio l’insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

“L’obiettivo è sensibilizzare il più possibile i nostri ragazzi sul tema del primo soccorso – spiega Benigni all’Adnkronos Salute – Formarli affinché in situazioni di emergenza sappiano come comportarsi, anche al di fuori del contesto scolastico. Penso a casa, se un genitore o un familiare ha un infarto, un ragazzo che ha fatto un corso di primo soccorso potrebbe salvargli la vita”. Nelle esperienze di questi corsi già presenti sul territorio, le lezioni ai ragazzi puntano a far conoscere i principali gesti salvavita, le manovre di disostruzione e gli interventi di base in caso di malori o incidenti. I giovani imparano a riconoscere un’emergenza sanitaria a scuola e a casa, o come allertare il sistema di soccorso e chiamare il 112 o il 118.

“Come Forza Italia giovani, questa proposta di legge ci sta molto a cuore e ho deciso di depositare il testo – aggiunge Benigni – Ora inizia un percorso che vuole raccogliere altri interlocutori e collaborazioni su questo tema così importante che noi abbiamo portato sul tavolo istituzionale e che speriamo trovi la convergenza di tanti ambienti”.