Lombardia: Terzi, ‘riqualificato centro storico Palosco con contributo Regione’

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – Riqualificato il centro storico di Palosco, comune in provincia di Bergamo, grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia. Oggi il taglio del nastro alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I lavori di restyling hanno interessato in particolare via San Lorenzo, via Umberto I, piazza Manzoni e piazza Castello, per un importo complessivo di 361.000 euro quasi interamente finanziato da Regione.

“Si tratta -spiega l’assessore Terzi- di un intervento importante per la comunità che ha consentito di valorizzare il cuore del paese. Regione Lombardia è accanto agli enti locali, aiutandoli nel realizzare progetti di rigenerazione territoriale: opere che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Riqualificazioni come queste si sommano ad altri interventi significativi che hanno riguardato, per esempio, i parchi cittadini e la ciclabile lungo il fiume Oglio: è il frutto di un proficuo lavoro di squadra tra le istituzioni, la dimostrazione della capacità di fare rete, di pianificare e concretizzare gli interventi pubblici a beneficio della cittadinanza”.

Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Palosco, Mario Mazza; il consigliere regionale, Roberto Anelli e diversi sindaci del territorio.