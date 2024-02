Basilicata: Rampelli, ‘Bardi brava persona ma certificare gradimento politico’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “In Basilicata il presidente in carica Vito Bardi è certamente una brava persona, ex generale della Guardia di Finanza, mi auguro comunque, per lui e per tutti, che si vada a certificare il gradimento per il ruolo politico ricoperto in questi 5 anni, un accorgimento necessario che forse non si è tenuto in gran conto per Paolo Truzzu, troppo sicuri di vincere”. Lo afferma ad Affaritaliani.it Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fratelli d’Italia.

Parlando del terzo mandato, Rampelli osserva: “Ritengo innanzitutto che impedisca ai presidenti di regione di portare il loro contributo di concretezza nelle istituzioni centrali, in una naturale evoluzione del loro ruolo e blocchi un ricambio generazionale sul territorio che è utile e necessario. Vorrei anche far presente che spesso chi fa il governatore ha ricoperto per 10 anni il ruolo di sindaco di comuni capoluogo, come nel caso dei presidenti De Luca ed Emiliano che, sommati ai 10 in Regione fanno 20 anni, un tempo oggettivamente già enorme per mantenere ruoli monocratici”, chiosa l’esponente di Fdi.