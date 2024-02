Ucraina: resistenza nazionale, ‘fatto esplodere ufficio partito di Putin’

Kiev, 27 feb. (Adnkronos) – La resistenza ucraina ha fatto saltare in aria un ufficio del partito Russia Unita nella città ucraina occupata di Nova Kakhovka, nell’oblast di Cherson. Lo ha riferito il Centro di Resistenza Nazionale, aggiungendo che l’attacco mirava a interrompere i preparativi per le elezioni presidenziali russe di marzo, che la Russia intende tenere “illegittimamente” anche nei territori occupati dell’Ucraina.

La Russia avrebbe attribuito l’esplosione agli attacchi dei droni per negare e nascondere l’attività della resistenza ucraina nei territori occupati.