Ucraina: Pd Senato, ‘non partecipazione Meloni a vertice Parigi scelta infelice’

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “La scelta della presidente Meloni di non partecipare personalmente al vertice di Parigi dove si sono riuniti 20 paesi europei per confermare la scelta del sostegno all’Ucraina rivela la estrema debolezza dell Italia, incapace di incidere quando si tratta di agire come Europa e di giocare un ruolo vero nello scenario internazionale. La scelta di sabotare, nella sostanza, la conferenza di Parigi è un segnale di debolezza e di immaturità in un momento tragico, una scelta politicamente infelice. La politica estera europea di cui si sente massimo bisogno va costruita insieme ai paesi membri, con pazienza e disponibilità e non con smanie di protagonismo o ancora peggio di sovranismi fuori dalla realtà”. Così i senatori del Pd Graziano Delrio e Alessandro Alfieri.