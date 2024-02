Sardegna: Renzi, ‘grillizzazione Pd ottima notizia per il centro in vista regionali’**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – In Sardegna “c’è una vittoria oggettiva dell’alleanza Pd-5Stelle, complimenti naturalmente a Alessandra Todde che è la nuova presidente della Regione, ma c’è una vittoria oggettiva dell’asse Pd-5Stelle che credo che adesso si rafforzerà moltissimo”. Così, a margine della seduta delle Giunta per le immunità del Senato, il leader di Italia Viva Matteo Renzi valuta la vittoria del centrosinistra in Sardegna.

“Questa -spiega- per noi è un’ottima notizia, perché apre uno spazio per chi non vuole l’Italia dei manganelli della destra e non vuole l’Italia dei sussidi del Movimento 5 Stelle, perché il Pd si grillizza, la destra si estremizza, questo per le europee è uno spazio straordinario al centro”.