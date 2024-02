Sardegna: Bitonci (Lega), ‘pensare sempre bene al candidato, ora teniamoci Zaia’

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Bisogna pensare sempre bene al candidato. E se abbiamo poi anche dei governatori uscenti…”. Queste le parole di Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, commentando l’esito delle elezioni regionali sarde a ReStart, il programma di Rai3.

Un discorso allargato subito al terzo mandato: “Zaia – ha proseguito Bitonci – è stato riconfermato con l’80% dei consensi. Pensiamoci bene, perché quando hai delle persone come Zaia o Fedriga bisogna cercare di tenerle, non cercare di metterle da parte”.