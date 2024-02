Riforme: al via la maratona oratoria bipartisan, verso una terza via per il premierato

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Al via la maratona oratoria bipartisan ‘Premierato: Non facciamolo ‘strano'”, promossa da Magna Carta, libertàeguale e ioCambio per individuare una terza via del modello neo-parlamentare ed evitare il referendum confermativo.

Folto il parterre dei partecipanti. Previsti, tra gli interventi dei promotori: Alessandro Barbano, PiaLuisa Bianco, Marco Bentivogli, Giuseppe Calderisi, Sabino Cassese, Elisabetta Catelani, Stefano Ceccanti, Francesco Clementi, Natale D’Amico, Franco Debenedetti, Giuseppe de Vergottini, Nicola Drago, Mario Esposito, Carlo Fusaro, Pietro Ichino, Claudia Mancina, Enrico Morando, Giovanni Orsina, Angelo Panebianco, Claudio Petruccioli, Antonio Polito, Francesco Posteraro, Gaetano Quagliariello, Umberto Ranieri, Mario Segni, Serena Sileoni, Giorgio Tonini, Salvatore Vassallo, Alessandro Sterpa, Diletta Tega.

Alla moratoria oratoria parteciperanno anche il Presidente della prima Commissione del Senato Alberto Balboni, i parlamentari Alessandro Alfieri, Maria Elena Boschi, Mara Carfagna, Pietro Fassino, Mariastella Gelmini, Marco Lisei, Riccardo Magi, Dario Parrini, Marcello Pera, la ministra per le riforme Elisabetta Casellati; Forza Italia ha inoltre assicurato la partecipazione di un parlamentare.