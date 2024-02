Mali: Ronzulli, ‘premiati peso Italia e professionalità intelligence’

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “La liberazione della famiglia Langone, sequestrata in Mali nel maggio del 2022, è una splendida notizia e dimostra non solo il ‘peso’ del nostro Paese all’estero, ma la straordinaria qualità e professionalità della nostra intelligence. Nel riabbracciare Rocco Langone, la moglie Maria Donata e il figlio Giovanni, tornati oggi in Italia, dobbiamo profonda gratitudine al personale dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise), al suo direttore, Gianni Caravelli, grazie anche al lavoro dei funzionari del ministero degli Esteri e del ministro Tajani”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.