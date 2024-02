Mali: Donzelli, ‘liberazione ostaggi risultato tutt’altro che scontato’

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivani e il loro figlio Giovanni, i nostri connazionali sequestrati in Mali da una fazione jihadista nel maggio 2022, sono finalmente liberi. Nell’apprendere con felicità questa importante notizia, ringrazio il Governo per l’impegno profuso, in particolare il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale che, condividendo un delicato lavoro con l’Aise, hanno assicurato la libertà a questa famiglia, raggiungendo un risultato tutt’altro che scontato”. Lo afferma il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.