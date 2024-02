Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Vi ringrazio per il buon auspicio, perché solo dopo avermi invitato a questa cena mi avete detto che, prima di me, avevate avuto ospite Mario Draghi e dopo due giorni il suo governo è caduto. Gli avete portato una sfiga senza precedenti, io ora cercherò di allontanarmi prima possibile per rimanere un pochino a governare questa nazione”. Così la premier Giorgia Meloni, scherza incontrando la stampa estera.