Ue: Mattarella, ‘avanti con allargamento Balcani, Ucraina, Georgia e con riforme’

Nicosia, 26 feb. (Adnkronos) – “Ci siamo soffermati sugli appuntamenti che l’Unione europea ha di fronte a sè”, a partire dal'”allargamento ad alcuni Paesi, per completare il quadro dell’Unione, per regolare in maniera adeguata i tempi e i modi dei nuovi inserimenti importanti: dai Balcani occidentali, all’Ucraina, alla Moldova, alla Georgia”, che vanno accompagnati con i “necessari passi di riforma che l’Unione deve fare per essere più attivamente protagonista incidente nell’equilibrio della comunità internazionale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Nicosia con l’omologo di Cipro Nikos Christodoulides.