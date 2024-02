Trattori: Copagri, ‘oggi a Milano per chiedere fatti concreti su tutela agricoltura italiana’

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – Trattori in piazza, oggi a Milano, per chiedere una svolta su Pac e Green deal e fatti concreti per tutelare l’agricoltura italiana. Una decina di trattori, oltre ad un gruppo di agricoltori a piedi, si sono dati appuntamento in Piazza Duomo per dare vita ad un corteo diretto alla sede della rappresentanza italiana della Commissione europea, in Corso Magenta. “Copagri ha ritenuto di fare questa azione a Milano, portando trattori e persone a rappresentare i problemi del comparto agricolo, difficoltà che da diverse settimane si stanno rappresentando in tutta Italia in numerose manifestazioni”, spiega il presidente di Copagri Lombardia, Roberto Cavaliere. L’obiettivo è che “dal tavolo dei ministri dell’Agricoltura in corso oggi a Bruxelles escano risposte certe e tempi di attuazione ben definiti”, perché “l’agricoltura italiana non ha più tempo, abbiamo bisogno di risposte”.

“Oggi a Milano -aggiunge Cavaliere- abbiamo incontrato la direttrice della rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia, Claudia Colla, che ringraziamo in particolar modo per la disponibilità al confronto continuo che ci ha messo a disposizione, di interfaccia direttamente con le istituzioni della Commissione per la risoluzione delle problematiche che dovremo affrontare tra cui la fase transitoria che dovremo gestire in attesa del nuovo Parlamento europeo e anche l’approccio con la nuova Commissione”.

Per questo, conclude, “ringraziamo la direttrice e tutto il suo staff, che ci ha fornito delle preziose informazioni anche sulle dinamiche europee”.