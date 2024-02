Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Alessandra Todde e il centrosinistra hanno vinto una sfida importante, in una terra ostaggio delle destre e del malgoverno. Da oggi la Sardegna volta pagina. Un grande in bocca al lupo a lei e agli eletti del Pd in consiglio regionale. Ora lavoriamo per dare all’Abruzzo e alla Basilicata un futuro diverso”. Lo scrive su twitter la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.