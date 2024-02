Sardegna: Camilla Soru, ‘se vince Todde chiamo mio padre? Primo passo lo deve fare lui’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “A Cagliari stiamo andando molto bene, siamo oltre al 53%, lo stacco di Todde rispetto a Truzzu e circa il 16%. Noi abbiamo un tono dell’umore abbastanza alto, il Pd sta performando molto bene, è un momento di speranza e per il momento ci teniamo su”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata al consiglio regionale della Sardegna Camilla Soru. “Non pensiamo di aver già vinto, i dati sono parziali ma confortanti”, ha aggiunto a Radio1 la candidata e figlia di Renato Soru. Se vince Alessandra Todde lei chiamerà suo padre per un ‘riavvicinamento’? “Se vince lei il primo passo lo devo fare lui. In caso ci penso…