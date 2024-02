Quirinale: Mattarella a Cipro per visita di Stato

Nicosia, 26 feb. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Nicosia per la prima visita di Stato di un Capo dello Stato italiano a Cipro. Ad accoglierlo al Palazzo presidenziale il Presidente, Nikos Christodoulides. Mattarella, dopo aver deposto una corona presso la statua del primo Presidente della Repubblica di Cipro, Makarios III, avrà un colloquio con Christodoulides, allargato poi alle rispettive delegazioni. Successivamente il Presiedente della Repubblica incontrerà la comunità italiana, quindi in serata il Pranzo di Stato.

Il viaggio di Mattarella proseguirà e si concluderà domani. Momento centrale la visita al Quartiere generale della Forza delle Nazioni unite per il mantenimento della pace a Cipro, nella buffer zone che separa la parte greco-cipriota da quella turco-cipriota.