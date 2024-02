Milano: Legambiente, ‘sensori su mezzi pesanti buonsenso, governo confermi scelta’

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – “Alla fine, Milano l’ha spuntata e il governo non può ignorare l’ultimo grado di giudizio amministrativo espresso dal Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso della città contro la cancellazione del Tar”. Così Legambiente commenta la decisione del Consiglio di Stato che ha rigettato i ricorsi contro il provvedimento di Palazzo Marino. “I mezzi pesanti che entrano a Milano saranno meno pericolosi, ‘esportando’ inoltre gli stessi provvedimenti a tutela delle persone anche nelle città che ancora non se ne sono ancora dotate”.

“Torna quindi in effetto la delibera di Giunta 1260 del 21 settembre scorso -evidenzia Legambiente- ma il Consiglio di Stato ha prescritto che ‘le apparecchiature di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti dovranno essere omologate e conformi alla normativa vigente, anche europea, applicabile’. Il messaggio principale è rivolto al governo nazionale, che dovrà mettere finalmente mano a un provvedimento inequivocabile, prendendo spunto dalle esperienze europee”.

“Adesso -afferma Federico Del Prete, responsabile mobilità e spazio pubblico di Legambiente Lombardia- è il tempo della responsabilita di tutti, in primis del governo. Milano ha fatto la sua parte, ora tocca al parlamento dimostrare di non essere ideologico, ma di tutelare l’interesse pubblico”.