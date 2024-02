Governo: Vietri (Fdi), ‘con manifesti contro esecutivo De Luca spreca soldi cittadini’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “De Luca continua a fare propaganda politica con i soldi dei cittadini della Campania, questa volta facendo stampare dei manifesti, con il logo della Regione ed argomentazioni totalmente infondate, pur di attaccare il Governo Meloni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Il governatore continua ad usare le Istituzioni per fini personali e per accentuare lo scontro politico. Altri soldi pubblici sprecati per farsi pubblicità. Se ha proprio la necessità di aumentare ancor di più il suo ego – aggiunge Vietri – De Luca stampi dei manifesti ma con il simbolo del Pd e pagandoli di tasca propria o facendoseli pagare dal suo partito. E’ comunque ormai evidente che, pur ricoprendo un importante ruolo istituzionale, De Luca ne ha completamente dimenticato il significato”, conclude Vietri.