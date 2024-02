Escalation di furti a San Lorenzello, l’opposizione interpella il Prefetto

Con una nota inviata al prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, i due consiglieri di opposizione del gruppo civico “Partecipazione x San Lorenzello”, Luigi Rubano e Pasquale Sagnella, evidenziano uno stato di forte disagio che la comunità laurentina sta vivendo. “La nostra è consapevolezza della pluralità delle questioni che quotidianamente impegnano il Prefetto sul tema della ‘sicurezza delle persone e dei territori’, ma la situazione che la nostra cittadina sta vivendo è drammatica. Ecco perché abbiamo voluto interessare la Prefettura del disagio e l’allarme della popolazione tutta, al seguito del perpetrarsi ed acuirsi del fenomeno dei furti, che ormai da tempo si stanno verificando nel nostro Comune e in quelli limitrofi e che nell’ultimo periodo sono aumentati in modo esponenziale, con irruzioni in cantine, depositi ed abitazioni”.

