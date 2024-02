Elezioni Sardegna, Truzzu in vantaggio su Todde

(Adnkronos) – Alle elezioni regionali 2024 in Sardegna quando sono state scrutinate 702 sezioni su 1.844, il candidato del centrodestra Paolo Truzzu è al 47,4% mentre la candidata del campo largo Alessandra Todde è al 43,7%. Renato Soru (Coalizione sarda) è all’8% mentre Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) è allo 0,9%.

Secondo le direttive della Regione le operazioni sono partite dalla conta dei voti per i candidati presidente. Ci vorranno ore dunque prima che la Sardegna sappia chi dovrà guidarla per i prossimi cinque anni.

Non basta la lentezza nella comunicazione dei dati ufficiali sulle Regionali in Sardegna, a creare ulteriore suspence per lo spoglio in Sardegna c’era pure la tagliola dell’interruzione alle ore 19. Così prevede l’articolo 69 della legge regionale numero 7 del 6 marzo 1979: “Le operazioni (…) di scrutinio devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio”.

Quindi, con l’apertura delle urne alle 7, il limite massimo sarebbe dovuto essere alle 19. Una scadenza vicina, considerando che alle 16.30 (dopo quasi dieci ore) sul sito della Regione ci sono solo i dati di 565 sezioni su 1844.

Ma c’è una precisazione del dirigente del Servizio elettorale della Regione Sardegna (datata 23 febbraio) e spiega che non si tratta di un limite perentorio. “Il termine finale delle operazioni di scrutinio, fissato entro 12 ore dal loro inizio ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 7/1979, deve considerarsi meramente indicativo – scrive il direttore Sergio Loddo -. Pertanto, salvo che intervengano cause di forza maggiore, gli Uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza”.

Intanto nella città di Nuoro, mentre lo scrutinio per le elezioni regionali è ancora in corso, Todde è in vantaggio di circa venti punti percentuali sul candidato del centrodestra Truzzu. In base ai dati pubblicati sul sito del Comune di Nuoro (37 sezioni scrutinate su 44), Todde è al 53,6%, Truzzu è al 33,1%.

Nella città di Sassari, quando sono state scrutinate 87 sezioni su 140 e 35554 schede su 55755 (63.77%), Todde è al 53,62% mentre Truzzu è al 36,18%.

Nella città di Cagliari è avanti di quasi venti punti percentuali la candidata del campo largo sull’esponente FdI che della città è sindaco. In base ai dati pubblicati sul sito del Comune di Cagliari e relativi alla scrutinio di 87 sezioni su 173, Todde è al 53,25% mentre Truzzu è al 34,61%.