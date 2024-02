Cortei: Picierno (Pd), ‘serve utilizzo proporzionato forza pubblica’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Credo che debba esistere un uso proporzionato della forza pubblica. Purtroppo, però, in questi ultimi giorni abbiamo visto persone identificate perché deponevano un fiore per ricordare Navalny e abbiamo assistito a scene in cui ragazzini inermi, e sarebbe meglio dire disarmati, di 15 anni e a volto scoperto venivano presi a manganellate. In un Paese democratico esistono delle norme che regolano l’atteggiamento delle Forze dell’Ordine e per tale ragione ritengo le parole del Presidente della Repubblica assolutamente condivisibili. La destra invece tutto questo non lo accetta e non riesce ad esprimere mai parole di condanna, e non nei confronti delle Forze dell’Ordine, ma di chi sbaglia”. Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenuta questa mattina alla trasmissione di Rai 3 Agorà.

“Il mio giudizio è stato sempre lo stesso anche quando al governo non c’era la destra, e infatti ho presentato qualche anno fa un’interrogazione alla Commissione europea a seguito di fatti simili. Perché ieri come oggi quanto visto a Pisa non è accettabile”, conclude.