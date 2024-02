Cipro: Mattarella, ‘fondamentale soluzione con Turchia per Mediterraneo e Ue’

Nicosia, 26 (Adnkronos) – Cinquant’anni dall'”occupazione militare da parte della Turchia di parte del territorio di Cipro” rappresentano “una ricorrenza triste che richiese che si risolva finalmente questa questione fondamentale per l’equilibrio del Mediterraneo, non soltanto per Cipro, ma per tutti noi Paesi del Mediterraneo e per tutti noi Paesi dell’Unione europea”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Nicosia con l’omologo di Cipro Nikos Christodoulides.

“Ho manifestato apprezzamento al Presidente Christodoulides per la disponibilità a ricercare la possibilità di un nuovo dialogo con la Turchia -ha aggiunto il Capo dello Stato- per risolvere nel dialogo intercipriota la condizione. Ho ribadito al Presidente che l’Italia sostiene una soluzione bizonale e bicomunale, basata sui parametri indicati dalle Nazioni unite con le sue risoluzioni. Anche per questo abbiamo accolto la nomina da parte del Segretario generale dell’Onu di un’inviata personale che ha un lavoro impegnativo, ma che si è impegnata già attivamente a percorrere questo itinerario e le facciamo gli auguri più forti, perchè è un’azione importante per le prospettive che potrebbe raffigurare”.

“Domani -ha concluso Mattarella- visiterò la missione delle Nazioni unite e visiterò anche il Comitato per le persone scomparse, testimonianza che rende omaggio alle vittime di questa tragedia, che richiede dopo 50 anni di essere finalmente risolta in maniera positiva”.