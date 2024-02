Cinema: l’attrice Amy Schumer, ‘ho la sindrome di Cushing’**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – L’attrice e regista Amy Schumer ha rivelato di soffrire della sindrome di Cushing, causata da un’eccessiva abbondanza dell’ormone cortisolo nel suo corpo. A rivelarlo i media internazionale, tra cui la Bbc, citando la newsletter News Not Noise. L’artista ha parlato della sua condizione dopo essere stata inondata di commenti sul suo viso, che i fan avevano trovato “più gonfio” durante le recenti interviste televisive. Nella sua risposta iniziale, Schumer aveva attribuito il cambiamento nel suo aspetto all’endometriosi. Successivamente, l’attrice ha reso nota al pubblico la diagnosi di Cushing, dicendo di sentirsi “rinata”.

“Esistono alcuni tipi di Cushing. Alcuni possono essere fatali, richiedono un intervento chirurgico al cervello o la rimozione delle ghiandole surrenali”, ha detto l’attrice alla newsletter News Not Noise. “Io ho il tipo di Cushing che si risolverà da solo e sono sana, che è stata la più grande notizia immaginabile”, ha aggiunto. La sindrome di Cushing si verifica quando una persona ha livelli elevati di cortisolo -il principale ormone dello stress- all’interno del corpo per un lungo periodo.