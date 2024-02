“Non possiamo non ricordare oggi, in una cerimonia che celebra medici che si sono laureati 40 anni fa e chi si è avviato alla professione, a quanto accade nel mondo con ospedali distrutti dalle bombe e medici morti. Quella medica è una professione di pace”.

Le criticità italiane ma anche i problemi che arrivano dall’estero nell’intervento del presidente Ordine Medici di Benevento in occasione della ‘Giornata del medico e dell’odontoiatra sannita.

