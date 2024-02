Presidenti delle commissioni a rapporto. Il presidente del consiglio Renato Parente ha convocato per stamattina alle 11 i vertici delle commissioni consiliari per cercare di chiarirne il funzionamento, visto il clamore che ha assunto la vicenda dei gettoni di presenza.

Per la verità, non è la prima iniziativa assunta in tal senso da Parente, che già in estate, all’indomani degli articoli apparsi su Il Sannio Quotidiano (uno sicuramente in data 20 agosto come attesta la foto accanto) e successivamente approfonditi dall’associazione “Altrabenevento è possibile” che decriptava le matricole abbinandole ai nominativi dei consiglieri, scriveva due note al segretario generale Feola per richiamare, tra l’altro, le competenze delle commissioni. Visti gli importi erogati anche successivamente sotto la voce “gettoni di presenza”, non sembra che le note del presidente del consiglio abbiano sortito una qualche efficacia.

