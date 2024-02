Vicenza, 25 feb. (Adnkronos) – Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nel corso di una lite in famiglia. E’ accaduto a Dueville, in provincia di Vicenza. Per il ferimento del giovane c’è un fermo. A quanto si apprende, il 22enne, raggiunto da più fendenti, è ricoverato in ospedale ma non versa in pericolo di vita. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri.