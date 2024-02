Delineato il futuro gestionale dell’impianto sportivo comunale Pattinodromo, oggetto nel quadro della programmazione Pics di un incisivo intervento di recupero e riqualificazione, sia per l’impiantistica sportiva, che per il fabbricato contiguo, che per l’area verde circostante.

