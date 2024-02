Migranti: Boldrini-Bartolo, ‘Governo ha tradito familiari vittime e superstiti’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Il Governo italiano ha tradito i familiari delle vittime e i superstiti del naufragio di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023. Oggi, insieme all’eurodeputato Pietro Bartolo, abbiamo incontrato i parenti delle persone morte durante quella tragica notte e coloro che si sono salvati. A loro la presidente Meloni, il 16 marzo, promise il ricongiungimento dei superstiti con le famiglie rimaste in Afghanistan. E promise anche che i familiari delle vittime sarebbero stati portati in Italia. Non solo la promessa non è stata mantenuta, ma nessuno di loro è mai stato ricontattato né ha avuto notizie di alcun genere”. Lo affermano Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo, e Pietro Bartolo, eurodeputato del Pd, dopo l’incontro con i familiari delle vittime e i sopravvissuti al naufragio di Steccato di Cutro.

“Queste persone -aggiungono- chiedono giustizia e verità su quello che è successo quella notte. E si aspettano che le promesse fatte siano mantenute. Come chiedono anche che siano fatte le comparazioni del test del Dna per identificare le vittime ancora senza nome. Era dovere del Governo essere qui e parlare con queste persone. E invece non è successo”.