Mastella nega: “Non c’è trattativa per un ritorno in Forza Italia”

Francesco Rubano può stare tranquillo perché Mastella non sta cercando di riavvicinarsi a Forza Italia. Ingresso che il deputato di Puglianello avrebbe considerato incompatibile con lui, al punto di averlo già detto a chiare lettere in passato ai massimi livelli del partito. “Non c’è nessuna virata verso Forza Italia”, ha precisato ieri Mastella. Come confermato a mezzo facebook anche da Fulvio Martusciello in replica al post in tal senso pubblicato dal sindaco di Benevento: “E’ cosa che non esiste”, si è affrettato a dire l’europarlamentare nonché coordinatore regionale forzista.

